【夜期時段】即月期指最新報26360點，跌102點，低水128點

即月期指在夜期時段開市報26460點，跌2點，低水28點，最新報26360點，跌102點，低水128點，合約成交914張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9084點，跌4點，低水11點，最新報9054點，跌34點，低水41點，合約成交735張。

《經濟通通訊社20日專訊》