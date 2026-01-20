【夜期時段】即月期指最新報26360點，跌102點，低水128點

即月期指在夜期時段開市報26460點，跌2點，低水28點，最新報26360點，跌102點，低水128點，合約成交914張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9084點，跌4點，低水11點，最新報9054點，跌34點，低水41點，合約成交735張。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/01/2026 17:20
