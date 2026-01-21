恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132904張，增6079張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為132904張，較前增6079張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146903張，增6528張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/01(二)
|132904
|6079
|146903
|6528
|19/01(一)
|126825
|-11402
|140375
|-11471
|16/01(五)
|138227
|3442
|151846
|3884
|15/01(四)
|134785
|1324
|147962
|1606
|14/01(三)
|133461
|-2385
|146356
|-2095
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/01(二)
|50367
|937
|60200
|966
|19/01(一)
|49430
|906
|59234
|900
|16/01(五)
|48524
|1511
|58334
|1835
|15/01(四)
|47013
|-891
|56499
|-767
|14/01(三)
|47904
|2055
|57266
|2345
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇