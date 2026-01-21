期指低開68點報26394，國指期貨跌42點報9046

期指低開68點報26394，國指期貨低開42點報9046，科指期貨低開30點報5644。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/01/2026 09:15
