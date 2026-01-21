《再戰明天》日本央行一連兩日議息，美國公布個人消費等數據

日本央行一連兩日議息，及美國公布個人消費等數據，料為周四（22日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至23日）。丹麥外交大臣拉斯穆森訪問瑞典，討論格陵蘭島和北約在北極安全中的作用。本港時間周四晚6:30pm，美國總統特朗普出席和平委員會(Board of Peace)章程發布會後離開達沃斯。



*日本公布進出口數據，歐元區公布消費者信心指數*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布12月出口，年率升幅料維持於6.1%；12月進口年率升幅料由1.3%擴大至3.6%；12月貿易收支料由3167億日圓升至3613億日圓。8:30am，澳洲公布12月失業率，料維持於4.3%。4:30pm，香港公布12月綜合消費物價指數，年率升幅料維持於1.2%。9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.1%升上3.8%；第三季個人消費料由2.5%升上3.5%；連續申請失業救濟金人數料由188.4萬升至189.2萬；首次申請失業救濟金人數料由19.8萬升至20.9萬。11:00pm，美國公布11月個人消費；11月個人所得。同一時間，歐元區公布1月消費者信心指數，料由負13.1收窄至負13。

《經濟通通訊社21日專訊》