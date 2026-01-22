恒指期貨現貨月份未平倉合約總數135476張，增2572張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為135476張，較前增2572張；若計入其他月份的未平倉合約，總數149961張，增3058張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/01(三)
|135476
|2572
|149961
|3058
|20/01(二)
|132904
|6079
|146903
|6528
|19/01(一)
|126825
|-11402
|140375
|-11471
|16/01(五)
|138227
|3442
|151846
|3884
|15/01(四)
|134785
|1324
|147962
|1606
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/01(三)
|49224
|-1143
|59027
|-1173
|20/01(二)
|50367
|937
|60200
|966
|19/01(一)
|49430
|906
|59234
|900
|16/01(五)
|48524
|1511
|58334
|1835
|15/01(四)
|47013
|-891
|56499
|-767
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
