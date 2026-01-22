  • 會員
22/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數135476張，增2572張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為135476張，較前增2572張；若計入其他月份的未平倉合約，總數149961張，增3058張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/01(三)13547625721499613058
20/01(二)13290460791469036528
19/01(一)126825-11402140375-11471
16/01(五)13822734421518463884
15/01(四)13478513241479621606

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/01(三)49224-114359027-1173
20/01(二)5036793760200966
19/01(一)4943090659234900
16/01(五)485241511583341835
15/01(四)47013-89156499-767

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

