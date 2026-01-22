  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

22/01/2026 19:02

《再戰明天》日本央行公布議息結果，美國公布PMI等數據

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 日本央行公布利率決議，預計維持0.75%
▷ 美國將公布1月PMI數據，預測值上升
▷ 多國發布PMI數據，含德國、歐元區、英國

　　日本央行公布議息結果，及美國公布PMI等數據，料為周五（23日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，周五本港時間5:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林發表講話。晚上6:00pm，歐洲央行總裁拉加德參加世界經濟論壇活動；同一時間，關於全球經濟前景的專題討論會於達沃斯召開。

*日本公布CPI，歐元區、德國及英國公布PMI*

　　數據方面，周五日本公布官方指標利率，料維持於0.75%。6:00am（本港時間．下同），澳洲公布1月製造業採購經理人指數。7:30am，日本公布12月消費者物價指數，年率升幅料由2.9%收窄至2.2%。4:30pm，德國公布1月製造業採購經理人指數，料由47升至47.8；1月綜合採購經理人指數料由51.3升至51.7；1月服務業採購經理人指數料由52.7降至52.5。5:00pm，歐元區公布1月綜合採購經理人指數，料由51.5升至51.9；1月服務業採購經理人指數料由52.4升至52.6。5:30pm，英國公布1月製造業採購經理人指數，料維持於50.6；1月綜合採購經理人指數料由51.4升至51.5；1月服務業採購經理人指數料由51.4升至51.7。10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數，料由51.8升至52；1月綜合採購經理人指數料由52.7升至53；1月服務業採購經理人指數料由52.5升至52.9。11:00pm，美國公布11月領先指標，跌幅料由0.3%收窄至0.2%；1月密歇根大學消費者信心指數料由52.9升至54。

　　在本港，明日公布業績的公司有:彭順國際(06163)等。
《經濟通通訊社22日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰22/01/2026 19:00  《日入而息》據報新世界旗下「11 Skies」多個租戶撤出；利福國際正尋求10億美元貸款再融資

其他
More

22/01/2026 17:32  《外圍焦點》美國公布個人消費等數據，歐元區公布消費者信心指數

22/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報26807點，升161點，高水177點

22/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６６４６升７６點，成交６７９５４張

22/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６６４６升７６點，高水１６點

22/01/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１９﹒５升９﹒５點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區