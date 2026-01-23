恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229269張減4638張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為229269張，較前減4638張；若計入其他月份的未平倉合約，總數287060張，減613張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/01(四)
|229269
|-4638
|287060
|-613
|21/01(三)
|233907
|4569
|287673
|7044
|20/01(二)
|229338
|13156
|280629
|15172
|19/01(一)
|216182
|-8073
|265457
|-7403
|16/01(五)
|224255
|-2388
|272860
|-60
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/01(四)
|114654
|-5160
|153498
|-5802
|21/01(三)
|119814
|6171
|159300
|8550
|20/01(二)
|113643
|1989
|150750
|3354
|19/01(一)
|111654
|-1648
|147396
|-1201
|16/01(五)
|113302
|552
|148597
|2105
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
