  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

26/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數188011張，減逾萬七張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(23日)共為188011張，較前減17685張；若計入其他月份的未平倉合約，總數239642張，減8134張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/01(五)188011-17685239642-8134
22/01(四)2056966322477763726
21/01(三)20506429772440504972
20/01(二)20208780202390788788
19/01(一)194067-20892230290-18738

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/01(五)73383-7454108323-3860
22/01(四)80837-5766112183-3806
21/01(三)86603931159892052
20/01(二)86510-1827113937-1616
19/01(一)8833722511155534379

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

上一篇新聞︰26/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０６３２３張減逾二萬二張

下一篇新聞︰26/01/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１９５４１張，減１２０４２張

其他
More

23/01/2026 19:06  《再戰明天》日本公布同時及領先指標，美國公布耐用品訂單等數據

23/01/2026 19:05  《日入而息》高等法院批准滙豐私有化恒生銀行料下周一生效；中原指新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

23/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７３３點，升１５點，低水１７點

23/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６７１８升７２點，成交７９２４１張

23/01/2026 16:45  《外圍焦點》歐元區、英國及美國公布ＰＭＩ，美國公布密大消費…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區