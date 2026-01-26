  • 會員
山今養生智慧
期貨新聞

26/01/2026 16:31

即月期指最後交易價26748升30點，低水18點

　　即月期指最後交易價26748，升30點，低水18點，暫成交138139張。即月國指期貨最後交易價9140，跌11點，低水7點，暫成交159396張。另外，即月科指期貨最後交易價5724，跌63點，低水2點，暫成交164053張。
《經濟通通訊社26日專訊》

