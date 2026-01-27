恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數169005張，減逾萬九張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為169005張，較前減19006張；若計入其他月份的未平倉合約，總數268647張，增29005張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/01(一)
|169005
|-19006
|268647
|29005
|23/01(五)
|188011
|-17685
|239642
|-8134
|22/01(四)
|205696
|632
|247776
|3726
|21/01(三)
|205064
|2977
|244050
|4972
|20/01(二)
|202087
|8020
|239078
|8788
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/01(一)
|59399
|-13984
|121873
|13550
|23/01(五)
|73383
|-7454
|108323
|-3860
|22/01(四)
|80837
|-5766
|112183
|-3806
|21/01(三)
|86603
|93
|115989
|2052
|20/01(二)
|86510
|-1827
|113937
|-1616
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
