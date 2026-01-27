即月期指最後交易價27069升321點，低水58點

即月期指最後交易價27069，升321點，低水58點，暫成交146697張。即月國指期貨最後交易價9231，升91點，低水14點，暫成交184505張。另外，即月科指期貨最後交易價5738，升14點，低水17點，暫成交214283張。

《經濟通通訊社27日專訊》