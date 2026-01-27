【夜期時段】即月期指最新報27082點，升13點，低水45點

即月期指在夜期時段開市報27065點，跌4點，低水62點，最新報27082點，升13點，低水45點，合約成交335張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9232點，升1點，低水13點，最新報9233點，升2點，低水12點，合約成交1526張。

《經濟通通訊社27日專訊》