【夜期時段】即月期指最新報27082點，升13點，低水45點

即月期指在夜期時段開市報27065點，跌4點，低水62點，最新報27082點，升13點，低水45點，合約成交335張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9232點，升1點，低水13點，最新報9233點，升2點，低水12點，合約成交1526張。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/01/2026 17:20
《經濟通通訊社27日專訊》
