28/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數129544張減逾三萬九張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為129544張，較前減39461張；若計入其他月份的未平倉合約，總數296018張，增27371張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/01(二)129544-3946129601827371
26/01(一)169005-1900626864729005
23/01(五)188011-17685239642-8134
22/01(四)2056966322477763726
21/01(三)20506429772440504972

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/01(二)52564-68351250733200
26/01(一)59399-1398412187313550
23/01(五)73383-7454108323-3860
22/01(四)80837-5766112183-3806
21/01(三)86603931159892052

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》

