恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數129544張減逾三萬九張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為129544張，較前減39461張；若計入其他月份的未平倉合約，總數296018張，增27371張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/01(二)
|129544
|-39461
|296018
|27371
|26/01(一)
|169005
|-19006
|268647
|29005
|23/01(五)
|188011
|-17685
|239642
|-8134
|22/01(四)
|205696
|632
|247776
|3726
|21/01(三)
|205064
|2977
|244050
|4972
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/01(二)
|52564
|-6835
|125073
|3200
|26/01(一)
|59399
|-13984
|121873
|13550
|23/01(五)
|73383
|-7454
|108323
|-3860
|22/01(四)
|80837
|-5766
|112183
|-3806
|21/01(三)
|86603
|93
|115989
|2052
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情