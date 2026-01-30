  • 會員
期貨新聞

30/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數236971張增6511張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為236971張，較前增6511張；若計入其他月份的未平倉合約，總數263987張，增14041張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/01(四)236971651126398714041
28/01(三)81232-60621331178-20415
27/01(二)141853-5809035159330609
26/01(一)199943-638032098445028
23/01(五)206323-22946275956-11104

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
29/01(四)126732-11611459466987
28/01(三)28237-57126167196-57580
27/01(二)85363-344422477666741
26/01(一)88807-183871580352142
23/01(五)107194-74601558932395

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》

