期指低開255點報27800，國指期貨跌82點報9502

期指低開255點報27800，國指期貨低開82點報9502，科指期貨低開49點報5811。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？
30/01/2026 09:15
