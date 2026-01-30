  • 會員
期貨新聞

30/01/2026 19:10

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，美國公布製造業PMI等數據

　　澳洲央行一連兩日議息，及美國公布製造業PMI等數據，料為下周一（2日）市場焦點。

*英倫銀行官員發表講話，德國及英國公布製造業PMI*

　　各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開貨幣政策委員會會議（至3日）。格陵蘭外交部長莫茨費爾特將在北極前沿會議發表講話，挪威外交大臣艾德也將出席會議（至4日）。本港時間下周一晚7:45pm，英倫銀行負責金融穩定的副總裁布里登發表主題演講「下一代英國零售支付」。9:30pm，英倫銀行官員Rebecca Jackson發表講話。

　　數據方面，周六（31日）9:30am（本港時間．下同），中國公布1月製造業採購經理人指數，料維持於50.1；1月非製造業採購經理人指數料由50.2升至50.3；1月綜合採購經理人指數。下周一6:00am，澳洲公布1月製造業採購經理人指數。3:00pm，德國公布12月零售銷售，月率料由下滑0.3%改善至升0.1%。4:55pm，德國公布1月製造業採購經理人指數。5:30pm，英國公布1月製造業採購經理人指數。10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布1月ISM製造業指數，料由47.9升至48.3。

　　在本港，下周二（3日）公布業績的公司有:盈大地產(00432)等。

　　下周三（4日）公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。
《經濟通通訊社30日專訊》

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？

