照顧者 情緒健康
期貨新聞

03/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數248126張增4807張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為248126張，較前增4807張；若計入其他月份的未平倉合約，總數277303張，增6077張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/02(一)24812648072773036077
30/01(五)24331963482712267239
29/01(四)236971651126398714041
28/01(三)81232-60621331178-20415
27/01(二)141853-5809035159330609

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/02(一)123253-918144093460
30/01(五)124171-2561143633-2313
29/01(四)126732-11611459466987
28/01(三)28237-57126167196-57580
27/01(二)85363-344422477666741

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社3日專訊》

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

