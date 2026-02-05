期指低開251點報26598，國指期貨跌79點報8969

期指低開251點報26598，國指期貨低開79點報8969，科指期貨低開57點報5306。
《經濟通通訊社5日專訊》
05/02/2026 09:15
