  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

05/02/2026 09:15

期指低開251點報26598，國指期貨跌79點報8969

　　期指低開251點報26598，國指期貨低開79點報8969，科指期貨低開57點報5306。
《經濟通通訊社5日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰05/02/2026 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１１﹒２５，升５點

下一篇新聞︰05/02/2026 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２８﹒７５升２２…

其他
More

05/02/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２６７３１６張，增逾萬八張

05/02/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８６２４２張增５９８４張

05/02/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３５６５７張，增２２２６張

04/02/2026 19:28  《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布申請失業金人數

04/02/2026 19:27  《日入而息》長和旗下巴拿馬港口公司就港口合約啟動仲裁，港交所指正處理逾400宗上市申請

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區