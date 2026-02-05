即月期指最後交易價26881升32點，低水4點

即月期指最後交易價26881，升32點，低水4點，暫成交111759張。即月國指期貨最後交易價9086，升38點，低水7點，暫成交96231張。另外，即月科指期貨最後交易價5404，升41點，低水2點，暫成交187599張。

《經濟通通訊社5日專訊》