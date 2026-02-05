即月期指最後交易價26881升32點，低水4點

即月期指最後交易價26881，升32點，低水4點，暫成交111759張。即月國指期貨最後交易價9086，升38點，低水7點，暫成交96231張。另外，即月科指期貨最後交易價5404，升41點，低水2點，暫成交187599張。
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票
05/02/2026 16:31
即月期指最後交易價26881，升32點，低水4點，暫成交111759張。即月國指期貨最後交易價9086，升38點，低水7點，暫成交96231張。另外，即月科指期貨最後交易價5404，升41點，低水2點，暫成交187599張。
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票
上一篇新聞︰05/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２６８８１升３２點，成交１１１８５９張
下一篇新聞︰05/02/2026 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１１﹒２５，升５點
05/02/2026 19:21 《日入而息》中國據報就巴拿馬港口裁定採取反制措施，置易付擴至二手住宅物業買賣
05/02/2026 17:33 《外圍焦點》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布申請失…
05/02/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６７９８點，跌８３點，低水８７點
05/02/2026 09:15 期指低開２５１點報２６５９８，國指期貨跌７９點報８９６９
05/02/2026 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２８﹒７５升２２…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON