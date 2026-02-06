恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數190713張增4471張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為190713張，較前增4471張；若計入其他月份的未平倉合約，總數225954張，增4743張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/02(四)
|190713
|4471
|225954
|4743
|04/02(三)
|186242
|5984
|221211
|6351
|03/02(二)
|180258
|2160
|214860
|2169
|02/02(一)
|178098
|-9790
|212691
|-9414
|30/01(五)
|187888
|-20014
|222105
|-20059
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/02(四)
|48308
|1598
|76450
|1778
|04/02(三)
|46710
|-769
|74672
|-479
|03/02(二)
|47479
|-9914
|75151
|-10002
|02/02(一)
|57393
|-4571
|85153
|-4427
|30/01(五)
|61964
|-8208
|89580
|-8186
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
