恒指期貨現貨月份未平倉合約總數136932張，減307張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(6日)共為136932張，較前減307張；若計入其他月份的未平倉合約，總數150073張，增104張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/02(五)
|136932
|-307
|150073
|104
|05/02(四)
|137239
|1582
|149969
|1651
|04/02(三)
|135657
|2226
|148318
|2176
|03/02(二)
|133431
|-4696
|146142
|-4971
|02/02(一)
|138127
|-8194
|151113
|-8021
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/02(五)
|47626
|1363
|56756
|1706
|05/02(四)
|46263
|1864
|55050
|1910
|04/02(三)
|44399
|-434
|53140
|-583
|03/02(二)
|44833
|-3513
|53723
|-3614
|02/02(一)
|48346
|-630
|57337
|-859
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票