大國博弈
期貨新聞

09/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數236542張減1469張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(6日)共為236542張，較前減1469張；若計入其他月份的未平倉合約，總數288489張，減1120張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/02(五)236542-1469288489-1120
05/02(四)238011-29305289609-19130
04/02(三)2673161859630873927426
03/02(二)2487205942813134010
02/02(一)24812648072773036077

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/02(五)13995171771787517170
05/02(四)132774-9269171581-637
04/02(三)1420431559017221822015
03/02(二)12645332001502036110
02/02(一)123253-918144093460

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》

