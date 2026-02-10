  • 會員
期貨新聞

10/02/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數127031張，減9901張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為127031張，較前減9901張；若計入其他月份的未平倉合約，總數140111張，減9962張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/02(一)127031-9901140111-9962
06/02(五)136932-307150073104
05/02(四)13723915821499691651
04/02(三)13565722261483182176
03/02(二)133431-4696146142-4971

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/02(一)42876-475051828-4928
06/02(五)476261363567561706
05/02(四)462631864550501910
04/02(三)44399-43453140-583
03/02(二)44833-351353723-3614

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

