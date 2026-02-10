  • 會員
10/02/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數174631張，減逾萬二張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為174631張，較前減12850張；若計入其他月份的未平倉合約，總數212124張，減12819張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/02(一)174631-12850212124-12819
06/02(五)187481-3232224943-1011
05/02(四)19071344712259544743
04/02(三)18624259842212116351
03/02(二)18025821602148602169

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/02(一)49042-446679295-4519
06/02(五)535085200838147364
05/02(四)483081598764501778
04/02(三)46710-76974672-479
03/02(二)47479-991475151-10002

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

