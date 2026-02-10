恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數174631張，減逾萬二張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為174631張，較前減12850張；若計入其他月份的未平倉合約，總數212124張，減12819張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/02(一)
|174631
|-12850
|212124
|-12819
|06/02(五)
|187481
|-3232
|224943
|-1011
|05/02(四)
|190713
|4471
|225954
|4743
|04/02(三)
|186242
|5984
|221211
|6351
|03/02(二)
|180258
|2160
|214860
|2169
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/02(一)
|49042
|-4466
|79295
|-4519
|06/02(五)
|53508
|5200
|83814
|7364
|05/02(四)
|48308
|1598
|76450
|1778
|04/02(三)
|46710
|-769
|74672
|-479
|03/02(二)
|47479
|-9914
|75151
|-10002
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇