期指高開186點報27239，國指期貨升47點報9234

期指高開186點報27239，國指期貨高開47點報9234，科指期貨高開26點報5458。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/02/2026 09:15
