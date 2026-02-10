即月期指最後交易價27175升122點，成交67038張

即月期指最後交易價27175，升122點，低水8點，成交67038張。即月國指期貨最後交易價9244，升57點，高水1點，成交68457張。另外，即月科指期貨最後交易價5453，升21點，高水2點，成交94313張。
10/02/2026 16:46
即月期指最後交易價27175，升122點，低水8點，成交67038張。即月國指期貨最後交易價9244，升57點，高水1點，成交68457張。另外，即月科指期貨最後交易價5453，升21點，高水2點，成交94313張。
