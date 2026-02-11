期指高開121點報27296，國指期貨升44點報9288

期指高開121點報27296，國指期貨高開44點報9288，科指期貨高開39點報5492。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/02/2026 09:15
