說說心理話
期貨新聞

11/02/2026 09:15

期指高開121點報27296，國指期貨升44點報9288

　　期指高開121點報27296，國指期貨高開44點報9288，科指期貨高開39點報5492。
《經濟通通訊社11日專訊》

