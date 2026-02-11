  • 會員
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
期貨新聞

11/02/2026 19:41

《再戰明天》美國公布成屋銷售等數據，聯想華虹公布業績

　　美國公布成屋銷售等數據，及聯想華虹公布業績，料為周四（12日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，加拿大央行高級副總裁羅杰斯在羅特曼管理學院參與爐邊談話。周四本港時間12:45pm，澳洲央行助理總裁亨特在CEDA WA論壇發表演說。5:00pm，歐洲央行執委奇波洛內發表演講。

*日本公布PPI，英國公布第四季GDP等數據*

　　數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布1月生產者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.4%收窄至2.3%。3:00pm，英國公布第四季出口，季率料由0.2%逆轉至下滑0.5%；第四季國內生產總值季率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由1.3%收窄至1.2%；第四季進口季率升幅料由0.3%收窄至0.2%；12月服務業指數月率升幅料由0.3%收窄至0.1%；12月工業生產月率料維持不變，年率升幅料由2.3%收窄至1.4%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由184.4萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料由23.1萬降至22.4萬。11:00pm，美國公布1月成屋銷售，料由435萬降至416萬，月率料由5.1%逆轉至下滑4.3%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:聯想集團(00992)、華虹半導體(01347)等。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰11/02/2026 19:40  《日入而息》網易上季經調整淨利跌27%遜預期，陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照

11/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７１８１點，跌４５點，低水８５點

11/02/2026 17:07  《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布失業率

11/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２７２２６升５１點，成交５５５３９張

11/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２７２２６升５１點，低水４０點

11/02/2026 15:30  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７４﹒７５升１３…

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

