  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

11/02/2026 19:40

《日入而息》網易上季經調整淨利跌27%遜預期，陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照

網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，季度股利0.232美元
網易雲音樂(09899)去年純利升76%至27.5億人幣，不派息
證監會准許虛擬資產經紀擴充服務至保證金融資，訂立高層次框架向虛擬資產交易平台提供指引；證監會就虛擬資產加速器服務招標，邀請第三方營運助業界合規發展
李家超稱首批穩定幣牌照預計將於下月發放；陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照
Elliott據報大手吸納倫敦證券交易所股份，力圖改善後者業績
畢馬威建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為六千元；料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等；若股市樓市繼續暢旺，政府財赤有望收窄或錄得盈餘
香港證券業協會調查指53%受訪者對今年香港股票市場持樂觀看法；有會員建議開設非創業板的細價股市場
今早港鐵(00066)港島線服務一度暫停，陳美寶稱要求盡快向外交代並一個月內交報告；港鐵指非常關注港島線事故會嚴肅跟進，對受影響乘客致歉
政府任命黃少珠任政制及內地事務局常任秘書長，廖李可期任保安局常秘
小米(01810)雷軍稱初代SU7停產，交付量逾38萬輛，新一代SU7料4月上市；汽車工廠有六七百台機器人，已實現100%自動化組裝與檢測
統計局指CPI、PPI基期例行輪換，對同比指數影響不大；節前備貨需求增及AI加快發展等，帶動PPI數據向好；1月CPI三個月低，春節錯月影響，核心CPI仍溫和上漲；內地1月CPI增幅縮至0.2%遜預期，PPI跌幅收窄至1.4%；春節錯月致內地1月CPI三個月低，物價溫和修復態勢未改
商務部表示網上年貨節1月中啟動，截至2月8日網絡零售額9897億；20.5億「新春禮包」將在春節期間惠及消費者；首批625億元國補資金已經到達各地商務部門

《即日市況》
恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升
　
《深滬股市》
滬綜指收市微升0.09%三連升，兩市成交不足2萬億
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1919/20，日圓最新報153.20/23
　
《公司業績》　
網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，季度股利0.232美元
網易雲音樂(09899)去年純利升76%至27.5億人幣，不派息
　　
《公司資訊》　
荷寶於香港及新加坡零售市場推出三隻固定收益基金
先導智能(00470)首掛開報46.26元較招股價高逾1%，超購僅78倍每手賺46元；H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌
普達特科技(00650)成功交付12英寸高溫硫酸清洗設備
彭博表示比亞迪(01211)全球汽車銷量首次超越福特汽車，排名躍升至全球第六位
中銀香港(02388)為中國石化安排7000萬元綠色貸款
上商推出跨行帳戶分析平台，助企業客戶提升營運效率
恒生銀行海港城財富管理中心開幕，佔地近1萬平方呎
小米(01810)雷軍稱初代SU7停產，交付量逾38萬輛，新一代SU7料4月上市；汽車工廠有六七百台機器人，已實現100%自動化組裝與檢測
京東(09618)快遞品牌JoyExpress在歐洲多國正式推出
攜程(09961)高德接連被點名，業內專家稱未來監管將凸顯預防性
螞蟻集團開源發布全模態大模型Ming-Flash-Omni 2.0；螞蟻阿福限時向每名新註冊用戶派16.8元支付寶紅包
上海儀電與阿里巴巴(09988)達成戰略合作，共建智算雲解決方案；機構表示阿里雲中國市場份額擴大至36%，連增三季度
騰訊(00700)與特斯拉合作，座艙升級上線「微信互聯」「目的地服務」功能
MSCI中國指數納入港股包括商湯(00020)、禾賽科技(02525)等，剔除萬科(02202)、長汽(02333)
今早港鐵(00066)港島線服務一度暫停，陳美寶稱要求盡快向外交代並一個月內交報告
網易(09999)有道推出全場景個人助理Agent「LobsterAI」
2026年央視春晚將首次引入B站(09626)UP主參與
路勁(01098)去年已簽訂合同額按年下跌逾40%
沃爾核材(09981)發售價已釐定為每股發售股份20.09元
BOSS直聘(02076)受託人購約65萬股A類普通股
思捷環球(00330)終止美國預託證券計劃
曹操出行(02643)杭州Robotaxi車隊規模達100輛
海信家電(00921)及附屬斥17億元人民幣認購信託理財產品
合景泰富(01813)6名現任董事及前公司秘書已完成培訓
FSM(01721)黃月蓮辭任執董及行政總裁
中國綠島科技(02023)預告去年綜合收入按年增最少15%
復宏漢霖(02696)一種針對直腸癌治療2期臨床在中國完成首例患者給藥
金輝集團(00137)收購兩艘船舶，共涉約1.02億美元
易緯集團(03893)可換股債券換股
HGC環電委任譚君驥為國際業務商務總裁
禹洲集團(01628)終止與廈門縱橫集團綜合服務總協議
中廣核電力(01816)發行2026年度第一期及第二期超短期融資券，總額20億人幣
聖貝拉(02508)將於美國東部、英國、法國、泰國及澳大利亞國際樞紐地區設立新服務網點
中國聯通(00762)旗下公司等成立數智科技公司，含智能機器人研發業務
永泰地產與資本策略中環項目「Central Crossing」結構平頂完工，料今年中旬落成
　
《中國要聞》　
習近平在京看望慰問快遞小哥等基層幹部群眾
APEC第一次高官會結束，外交部表示全面啟動各領域合作
載人登月夢舟飛船及長征十號火箭首次飛行試驗成功
廣東等10個經濟大省去年對全國經濟增長貢獻率為62.2%
上海開放5200公里自動駕駛測試道路，覆蓋三分一市域
統計局指CPI、PPI基期例行輪換，對同比指數影響不大；節前備貨需求增及AI加快發展等，帶動PPI數據向好；1月CPI三個月低，春節錯月影響，核心CPI仍溫和上漲；內地1月CPI增幅縮至0.2%遜預期，PPI跌幅收窄至1.4%；春節錯月致內地1月CPI三個月低，物價溫和修復態勢未改
人行進行4000億14天逆回購，7天逆回購785億利率持平；即使部分存款轉向理財、資管產品，最終會回流到銀行體系；去年滬深股市日均成交額17045.4億元，同比增61.9%
中金表示銀行擴表速度放緩大勢所趨，人行或需降準保證資金市場穩定
國開行表示去年發貸1.64萬億元支持產業升級等五大類基建
南京約談房地產自媒體及經紀機構，要求全面自查自糾
商務部表示網上年貨節1月中啟動，截至2月8日網絡零售額9897億；20.5億「新春禮包」將在春節期間惠及消費者；首批625億元國補資金已經到達各地商務部門
外匯局表示研究優化QFII，提升外資投資境內資本市場便利度
具身智能公司星海圖完成10億元B輪融資，估值達百億元
字節據報自研AI芯片，正與三星洽談代工事宜
抖音上線團購App「抖省省」，助尋附近優質好價商品與到店服務；抖音生活服務派億元紅包每日限時搶，集卡可兌換愛馬仕等禮品
科大訊飛發布星火X2大模型，直面醫療、汽車等行業剛需
豆包加入紅包大戰，明晚開啟新春抽獎最高可獲8888元現金紅包
字節據報自研AI芯片，正與三星洽談代工事宜
蔚能成功發行全球首單持有型動力電池REITs，規模逾5億元
奧樂齊、小象超市、世紀聯華等多平台春節配送漲價
北京市消協約談華住會，涉「強制仲裁」不公平格式條款
魅族手機業務傳即將解散，客服表示未接到相關通知
胖東來創辦人于東來宣布農曆新年後退休，轉為顧問
國辦表示完善跨省跨區電力交易制度，增加清潔能源輸送佔比
上海完善「滬港通」「債券通」「互換通」等機制安排
　
《寶島快訊》　
台股蛇年封關收報33605點創新高，台積電續創新天價
　
《大國博弈》　
貝森特稱希望與中國公平競爭、避免脫勾；外交部駐港公署去信《華爾街日報》，駁斥涉黎智英案社論罔顧事實
春運首周中日航線減少1292班，58條中日線取消全部航班
兩中國公民涉「外國干涉」澳洲受審，中國外交部促澳方慎重處理
中方回應是否對英國公民免簽，適時對外發布具體信息
　
《國際要聞》　
特朗普稱若未能與伊朗達成協議將採取非常強硬措施
加拿大卑詩省發生槍擊案，造成至少10人死亡
　　　　
《外圍經濟》　
韓國股市連續三個交易日上漲，LG電子大漲23%；LG電子股價大漲16%，或創下自2020年12月23日以來最大單日漲幅；滙豐私銀指日本股票續持偏高比重，日圓看法中性
AI焦慮快速蔓延，華爾街交易策略從找贏家轉向躲輸家
喜力將在未來兩年裁員5000至6000人
法拉利純利勝預期，訂單已排期至2027年底
可口可樂上季營收遜預期，盈利略勝預期
　
《其他消息》　
財政部在港發140億人民幣國債，認購倍數3.94倍
李家超稱首批穩定幣牌照預計將於下月發放
陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照
立法會議員李惟宏倡期貨盡快落實23小時交易，深化互聯互通
商經局與內地商務部簽署備忘錄，加強海外服務合作支援內地企業「出海」
駐雅加達經貿辦聯同貿發局及投資署，於雅加達推廣「出海」及「經貿一站通」平台
香港證券業協會調查指53%受訪者對今年香港股票市場持樂觀看法；有會員建議開設非創業板的細價股市場
假冒股評人誘投資，證監會警示「唱高散貨」騙局猖獗；證監會就虛擬資產加速器服務招標，邀請第三方營運助業界合規發展；證監會准許虛擬資產經紀擴充服務至保證金融資，訂立高層次框架向虛擬資產交易平台提供指引
運輸署表示車輛牌照於6月24日或之前可按現行收費續期12個月
報告倡提供更多強積金提取及投資教育，提升長期退休保障
畢馬威建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為六千元；料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等；若股市樓市繼續暢旺，政府財赤有望收窄或錄得盈餘
EX.IO旗下VATP將在獲批後上架OpenEden旗下代幣等產品
謝展寰稱初步估計每名顧客最多帶兩隻狗入食肆，第一階段發牌最多1000個
據報食環署長、新聞處長首度公開招聘，消息稱政府推動公務員改革
政府任命黃少珠任政制及內地事務局常任秘書長，廖李可期任保安局常秘；政府委任吳秋北及管浩鳴出任賑災基金諮詢委員會委員
香港獨董會表示2024年港上市企業主板獨董年均薪酬近27萬元，收入最低年薪僅6000人幣
筲箕灣東大街周五截標，美聯測量料地皮估值約6.93億元

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰11/02/2026 19:41  《再戰明天》美國公布成屋銷售等數據，聯想華虹公布業績

下一篇新聞︰11/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７１８１點，跌４５點，低水８５點

其他
More

11/02/2026 17:07  《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布失業率

11/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２７２２６升５１點，成交５５５３９張

11/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２７２２６升５１點，低水４０點

11/02/2026 15:30  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７４﹒７５升１３…

11/02/2026 09:15  期指高開１２１點報２７２９６，國指期貨升４４點報９２８８

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區