《日入而息》網易上季經調整淨利跌27%遜預期，陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照

|網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，季度股利0.232美元
|網易雲音樂(09899)去年純利升76%至27.5億人幣，不派息
|證監會准許虛擬資產經紀擴充服務至保證金融資，訂立高層次框架向虛擬資產交易平台提供指引；證監會就虛擬資產加速器服務招標，邀請第三方營運助業界合規發展
李家超稱首批穩定幣牌照預計將於下月發放；陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照
|Elliott據報大手吸納倫敦證券交易所股份，力圖改善後者業績
畢馬威建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為六千元；料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等；若股市樓市繼續暢旺，政府財赤有望收窄或錄得盈餘
|香港證券業協會調查指53%受訪者對今年香港股票市場持樂觀看法；有會員建議開設非創業板的細價股市場
|今早港鐵(00066)港島線服務一度暫停，陳美寶稱要求盡快向外交代並一個月內交報告；港鐵指非常關注港島線事故會嚴肅跟進，對受影響乘客致歉
政府任命黃少珠任政制及內地事務局常任秘書長，廖李可期任保安局常秘
|小米(01810)雷軍稱初代SU7停產，交付量逾38萬輛，新一代SU7料4月上市；汽車工廠有六七百台機器人，已實現100%自動化組裝與檢測
|統計局指CPI、PPI基期例行輪換，對同比指數影響不大；節前備貨需求增及AI加快發展等，帶動PPI數據向好；1月CPI三個月低，春節錯月影響，核心CPI仍溫和上漲；內地1月CPI增幅縮至0.2%遜預期，PPI跌幅收窄至1.4%；春節錯月致內地1月CPI三個月低，物價溫和修復態勢未改
|商務部表示網上年貨節1月中啟動，截至2月8日網絡零售額9897億；20.5億「新春禮包」將在春節期間惠及消費者；首批625億元國補資金已經到達各地商務部門
|恒指全日升83點收報27266，成交收窄惟北水淨流入48億，車股領升
|滬綜指收市微升0.09%三連升，兩市成交不足2萬億
|歐元最新報1.1919/20，日圓最新報153.20/23
|荷寶於香港及新加坡零售市場推出三隻固定收益基金
|先導智能(00470)首掛開報46.26元較招股價高逾1%，超購僅78倍每手賺46元；H股首掛平收報45.8元，盤中曾破發A股收市微跌
|普達特科技(00650)成功交付12英寸高溫硫酸清洗設備
|彭博表示比亞迪(01211)全球汽車銷量首次超越福特汽車，排名躍升至全球第六位
|中銀香港(02388)為中國石化安排7000萬元綠色貸款
|上商推出跨行帳戶分析平台，助企業客戶提升營運效率
|恒生銀行海港城財富管理中心開幕，佔地近1萬平方呎
|京東(09618)快遞品牌JoyExpress在歐洲多國正式推出
|攜程(09961)高德接連被點名，業內專家稱未來監管將凸顯預防性
|螞蟻集團開源發布全模態大模型Ming-Flash-Omni 2.0；螞蟻阿福限時向每名新註冊用戶派16.8元支付寶紅包
|上海儀電與阿里巴巴(09988)達成戰略合作，共建智算雲解決方案；機構表示阿里雲中國市場份額擴大至36%，連增三季度
|騰訊(00700)與特斯拉合作，座艙升級上線「微信互聯」「目的地服務」功能
|MSCI中國指數納入港股包括商湯(00020)、禾賽科技(02525)等，剔除萬科(02202)、長汽(02333)
|網易(09999)有道推出全場景個人助理Agent「LobsterAI」
|2026年央視春晚將首次引入B站(09626)UP主參與
|路勁(01098)去年已簽訂合同額按年下跌逾40%
|沃爾核材(09981)發售價已釐定為每股發售股份20.09元
|BOSS直聘(02076)受託人購約65萬股A類普通股
|思捷環球(00330)終止美國預託證券計劃
|曹操出行(02643)杭州Robotaxi車隊規模達100輛
|海信家電(00921)及附屬斥17億元人民幣認購信託理財產品
|合景泰富(01813)6名現任董事及前公司秘書已完成培訓
|FSM(01721)黃月蓮辭任執董及行政總裁
|中國綠島科技(02023)預告去年綜合收入按年增最少15%
|復宏漢霖(02696)一種針對直腸癌治療2期臨床在中國完成首例患者給藥
|金輝集團(00137)收購兩艘船舶，共涉約1.02億美元
|易緯集團(03893)可換股債券換股
|HGC環電委任譚君驥為國際業務商務總裁
|禹洲集團(01628)終止與廈門縱橫集團綜合服務總協議
|中廣核電力(01816)發行2026年度第一期及第二期超短期融資券，總額20億人幣
|聖貝拉(02508)將於美國東部、英國、法國、泰國及澳大利亞國際樞紐地區設立新服務網點
|中國聯通(00762)旗下公司等成立數智科技公司，含智能機器人研發業務
|永泰地產與資本策略中環項目「Central Crossing」結構平頂完工，料今年中旬落成
|習近平在京看望慰問快遞小哥等基層幹部群眾
|APEC第一次高官會結束，外交部表示全面啟動各領域合作
|載人登月夢舟飛船及長征十號火箭首次飛行試驗成功
|廣東等10個經濟大省去年對全國經濟增長貢獻率為62.2%
|上海開放5200公里自動駕駛測試道路，覆蓋三分一市域
|人行進行4000億14天逆回購，7天逆回購785億利率持平；即使部分存款轉向理財、資管產品，最終會回流到銀行體系；去年滬深股市日均成交額17045.4億元，同比增61.9%
|中金表示銀行擴表速度放緩大勢所趨，人行或需降準保證資金市場穩定
|國開行表示去年發貸1.64萬億元支持產業升級等五大類基建
|南京約談房地產自媒體及經紀機構，要求全面自查自糾
|外匯局表示研究優化QFII，提升外資投資境內資本市場便利度
|具身智能公司星海圖完成10億元B輪融資，估值達百億元
|字節據報自研AI芯片，正與三星洽談代工事宜
|抖音上線團購App「抖省省」，助尋附近優質好價商品與到店服務；抖音生活服務派億元紅包每日限時搶，集卡可兌換愛馬仕等禮品
|科大訊飛發布星火X2大模型，直面醫療、汽車等行業剛需
|豆包加入紅包大戰，明晚開啟新春抽獎最高可獲8888元現金紅包
|蔚能成功發行全球首單持有型動力電池REITs，規模逾5億元
|奧樂齊、小象超市、世紀聯華等多平台春節配送漲價
|北京市消協約談華住會，涉「強制仲裁」不公平格式條款
|魅族手機業務傳即將解散，客服表示未接到相關通知
|胖東來創辦人于東來宣布農曆新年後退休，轉為顧問
|國辦表示完善跨省跨區電力交易制度，增加清潔能源輸送佔比
|上海完善「滬港通」「債券通」「互換通」等機制安排
|台股蛇年封關收報33605點創新高，台積電續創新天價
|貝森特稱希望與中國公平競爭、避免脫勾；外交部駐港公署去信《華爾街日報》，駁斥涉黎智英案社論罔顧事實
|春運首周中日航線減少1292班，58條中日線取消全部航班
|兩中國公民涉「外國干涉」澳洲受審，中國外交部促澳方慎重處理
|中方回應是否對英國公民免簽，適時對外發布具體信息
|特朗普稱若未能與伊朗達成協議將採取非常強硬措施
|加拿大卑詩省發生槍擊案，造成至少10人死亡
|韓國股市連續三個交易日上漲，LG電子大漲23%；LG電子股價大漲16%，或創下自2020年12月23日以來最大單日漲幅；滙豐私銀指日本股票續持偏高比重，日圓看法中性
|AI焦慮快速蔓延，華爾街交易策略從找贏家轉向躲輸家
|喜力將在未來兩年裁員5000至6000人
|法拉利純利勝預期，訂單已排期至2027年底
|可口可樂上季營收遜預期，盈利略勝預期
|財政部在港發140億人民幣國債，認購倍數3.94倍
|李家超稱首批穩定幣牌照預計將於下月發放
|陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照
|立法會議員李惟宏倡期貨盡快落實23小時交易，深化互聯互通
|商經局與內地商務部簽署備忘錄，加強海外服務合作支援內地企業「出海」
|駐雅加達經貿辦聯同貿發局及投資署，於雅加達推廣「出海」及「經貿一站通」平台
|香港證券業協會調查指53%受訪者對今年香港股票市場持樂觀看法；有會員建議開設非創業板的細價股市場
假冒股評人誘投資，證監會警示「唱高散貨」騙局猖獗；證監會就虛擬資產加速器服務招標，邀請第三方營運助業界合規發展；證監會准許虛擬資產經紀擴充服務至保證金融資，訂立高層次框架向虛擬資產交易平台提供指引
|運輸署表示車輛牌照於6月24日或之前可按現行收費續期12個月
|報告倡提供更多強積金提取及投資教育，提升長期退休保障
|畢馬威建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為六千元；料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等；若股市樓市繼續暢旺，政府財赤有望收窄或錄得盈餘
|EX.IO旗下VATP將在獲批後上架OpenEden旗下代幣等產品
|謝展寰稱初步估計每名顧客最多帶兩隻狗入食肆，第一階段發牌最多1000個
|據報食環署長、新聞處長首度公開招聘，消息稱政府推動公務員改革
|政府任命黃少珠任政制及內地事務局常任秘書長，廖李可期任保安局常秘；政府委任吳秋北及管浩鳴出任賑災基金諮詢委員會委員
|香港獨董會表示2024年港上市企業主板獨董年均薪酬近27萬元，收入最低年薪僅6000人幣
|筲箕灣東大街周五截標，美聯測量料地皮估值約6.93億元
