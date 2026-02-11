《日入而息》網易上季經調整淨利跌27%遜預期，陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照

網易(09999)去年第四季經調整淨利按年跌27%，季度股利0.232美元

網易雲音樂(09899)去年純利升76%至27.5億人幣，不派息

證監會准許虛擬資產經紀擴充服務至保證金融資，訂立高層次框架向虛擬資產交易平台提供指引；證監會就虛擬資產加速器服務招標，邀請第三方營運助業界合規發展

李家超稱首批穩定幣牌照預計將於下月發放；陳茂波預告3月批出小量穩定幣發行人牌照

Elliott據報大手吸納倫敦證券交易所股份，力圖改善後者業績

畢馬威建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為六千元；料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等；若股市樓市繼續暢旺，政府財赤有望收窄或錄得盈餘

香港證券業協會調查指53%受訪者對今年香港股票市場持樂觀看法；有會員建議開設非創業板的細價股市場

今早港鐵(00066)港島線服務一度暫停，陳美寶稱要求盡快向外交代並一個月內交報告；港鐵指非常關注港島線事故會嚴肅跟進，對受影響乘客致歉

政府任命黃少珠任政制及內地事務局常任秘書長，廖李可期任保安局常秘

小米(01810)雷軍稱初代SU7停產，交付量逾38萬輛，新一代SU7料4月上市；汽車工廠有六七百台機器人，已實現100%自動化組裝與檢測

統計局指CPI、PPI基期例行輪換，對同比指數影響不大；節前備貨需求增及AI加快發展等，帶動PPI數據向好；1月CPI三個月低，春節錯月影響，核心CPI仍溫和上漲；內地1月CPI增幅縮至0.2%遜預期，PPI跌幅收窄至1.4%；春節錯月致內地1月CPI三個月低，物價溫和修復態勢未改