期貨新聞

16/02/2026 12:31

即月期指最後交易價26800升270點，高水94點

　　即月期指最後交易價26800，升270點，高水94點，暫成交38302張。即月國指期貨最後交易價9096，升79點，高水26點，暫成交36088張。另外，即月科指期貨最後交易價5387，升39點，高水19點，暫成交63765張。
《經濟通通訊社16日專訊》

