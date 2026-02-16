即月期指最後交易價26800升270點，高水94點

即月期指最後交易價26800，升270點，高水94點，暫成交38302張。即月國指期貨最後交易價9096，升79點，高水26點，暫成交36088張。另外，即月科指期貨最後交易價5387，升39點，高水19點，暫成交63765張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票
16/02/2026 12:31
即月期指最後交易價26800，升270點，高水94點，暫成交38302張。即月國指期貨最後交易價9096，升79點，高水26點，暫成交36088張。另外，即月科指期貨最後交易價5387，升39點，高水19點，暫成交63765張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票
上一篇新聞︰16/02/2026 12:46 即月期指最後交易價２６８００升２７０點，成交３８５１３張
下一篇新聞︰16/02/2026 09:15 期指低開１１點報２６５１９，國指期貨升１５點報９０３２
16/02/2026 09:13 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８６４﹒５升１４﹒…
16/02/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２４１７１４張增７０５５張
16/02/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０２４７５張增逾二萬二張
16/02/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４２７７２張，增８５７３張
13/02/2026 19:10 《再戰明天》日本公布第四季ＧＤＰ，歐元區公布工業生產
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON