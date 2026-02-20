恒指期貨現貨月份未平倉合約總數114694張，減28078張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於周一(16日)共為114694張，較前減28078張；若計入其他月份的未平倉合約，總數130793張，減28307張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/02(一)
|114694
|-28078
|130793
|-28307
|13/02(五)
|142772
|8573
|159100
|9649
|12/02(四)
|134199
|4287
|149451
|4647
|11/02(三)
|129912
|6053
|144804
|7636
|10/02(二)
|123859
|-3172
|137168
|-2943
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/02(一)
|44744
|-1010
|53950
|-1059
|13/02(五)
|45754
|899
|55009
|1319
|12/02(四)
|44855
|2745
|53690
|2784
|11/02(三)
|42110
|-339
|50906
|-479
|10/02(二)
|42449
|-427
|51385
|-443
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
