期貨新聞

20/02/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數114694張，減28078張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於周一(16日)共為114694張，較前減28078張；若計入其他月份的未平倉合約，總數130793張，減28307張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/02(一)114694-28078130793-28307
13/02(五)14277285731591009649
12/02(四)13419942871494514647
11/02(三)12991260531448047636
10/02(二)123859-3172137168-2943

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/02(一)44744-101053950-1059
13/02(五)45754899550091319
12/02(四)448552745536902784
11/02(三)42110-33950906-479
10/02(二)42449-42751385-443

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

