關稅戰
期貨新聞

23/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231661張增逾二萬七張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(20日)共為231661張，較前增27824張；若計入其他月份的未平倉合約，總數306875張，增31908張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/02(五)2316612782430687531908
16/02(一)203837-37877274967-36437
13/02(五)24171470553114047119
12/02(四)23465977603042857753
11/02(三)22689917602965328178

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/02(五)13663423451882791365
16/02(一)134289-473186914629
13/02(五)134762-2729186285-2056
12/02(四)13749152291883415094
11/02(三)132262-36591832471938

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

