恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231661張增逾二萬七張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(20日)共為231661張，較前增27824張；若計入其他月份的未平倉合約，總數306875張，增31908張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/02(五)
|231661
|27824
|306875
|31908
|16/02(一)
|203837
|-37877
|274967
|-36437
|13/02(五)
|241714
|7055
|311404
|7119
|12/02(四)
|234659
|7760
|304285
|7753
|11/02(三)
|226899
|1760
|296532
|8178
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/02(五)
|136634
|2345
|188279
|1365
|16/02(一)
|134289
|-473
|186914
|629
|13/02(五)
|134762
|-2729
|186285
|-2056
|12/02(四)
|137491
|5229
|188341
|5094
|11/02(三)
|132262
|-3659
|183247
|1938
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
