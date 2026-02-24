恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數157931張減逾六萬一張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為157931張，較前減61377張；若計入其他月份的未平倉合約，總數254377張，減15823張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/02(一)
|157931
|-61377
|254377
|-15823
|20/02(五)
|219308
|58943
|270200
|71323
|16/02(一)
|160365
|-42110
|198877
|-42509
|13/02(五)
|202475
|22736
|241386
|22690
|12/02(四)
|179739
|5260
|218696
|6766
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/02(一)
|45168
|-26552
|100087
|-6422
|20/02(五)
|71720
|11645
|106509
|16765
|16/02(一)
|60075
|3711
|89744
|3750
|13/02(五)
|56364
|6663
|85994
|6696
|12/02(四)
|49701
|-2315
|79298
|-2103
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
