照顧者 情緒健康
期貨新聞

24/02/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數157931張減逾六萬一張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為157931張，較前減61377張；若計入其他月份的未平倉合約，總數254377張，減15823張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/02(一)157931-61377254377-15823
20/02(五)2193085894327020071323
16/02(一)160365-42110198877-42509
13/02(五)2024752273624138622690
12/02(四)17973952602186966766

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/02(一)45168-26552100087-6422
20/02(五)717201164510650916765
16/02(一)600753711897443750
13/02(五)563646663859946696
12/02(四)49701-231579298-2103

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

