期指低開164點報26907，國指期貨跌57點報9139

期指低開164點報26907，國指期貨低開57點報9139，科指期貨低開41點報5339。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/02/2026 09:15
IPON