【夜期時段】即月期指最新報26569點，升10點，低水21點

即月期指在夜期時段開市報26566點，升7點，低水24點，最新報26569點，升10點，低水21點，合約成交548張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8999點，升5點，低水9點，最新報8999點，升5點，低水9點，合約成交1750張。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/02/2026 17:20
