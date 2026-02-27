恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133195張，增16706張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為133195張，較前增16706張；若計入其他月份的未平倉合約，總數142555張，增16682張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/02(四)
|133195
|16706
|142555
|16682
|25/02(三)
|37047
|-29426
|162920
|-4742
|24/02(二)
|66473
|-43637
|167662
|-6740
|23/02(一)
|110110
|-30295
|174402
|13095
|20/02(五)
|140405
|25711
|161307
|30514
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/02(四)
|45560
|4115
|50860
|4051
|25/02(三)
|6581
|-8635
|53390
|1230
|24/02(二)
|15216
|-10391
|52160
|695
|23/02(一)
|25607
|-20956
|51465
|-5049
|20/02(五)
|46563
|1819
|56514
|2564
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票