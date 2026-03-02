期指低開341點報26267，國指期貨跌101點報8778

期指低開341點報26267，國指期貨低開101點報8778，科指期貨低開62點報5079。
《經濟通通訊社2日專訊》
02/03/2026 09:15
