【夜期時段】即月期指最新報25995點，升108點，低水65點

即月期指在夜期時段開市報25894點，升7點，低水166點，最新報25995點，升108點，低水65點，合約成交1092張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8681點，升27點，低水21點，最新報8694點，升40點，低水8點，合約成交1056張。
《經濟通通訊社2日專訊》
02/03/2026 17:20
