【中東戰火】美以襲擊伊朗後避險情緒急升，道指期貨跌超過500點

美國與以色列襲擊伊朗後，油價飆升，美股期貨周一（2日）在隔夜交易中大幅下挫，道指期貨下跌576點，跌1.18%；標普500指數期貨跌75.75點，跌1.1%；納斯達克100指數期貨跌287點，跌1.12%。
02/03/2026 08:29
美國與以色列襲擊伊朗後，油價飆升，美股期貨周一（2日）在隔夜交易中大幅下挫，道指期貨下跌576點，跌1.18%；標普500指數期貨跌75.75點，跌1.1%；納斯達克100指數期貨跌287點，跌1.12%。
