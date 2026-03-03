  • 會員
期貨新聞

03/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數236210張，增逾萬一張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為236210張，較前增11643張；若計入其他月份的未平倉合約，總數263868張，增13880張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/03(一)2362101164326386813880
27/02(五)2245673192499882383
26/02(四)2242484370624760544173
25/02(三)39066-46221242498-7629
24/02(二)85287-72644250127-4250

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/03(一)677791687901143172
27/02(五)660921416869423500
26/02(四)64676-256683442-3883
25/02(三)13918-11403101243-4405
24/02(二)25321-198471056485561

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社3日專訊》

【馬年行大運】即睇馬年開運指南，多位師傅教你趨吉避凶方法！► 立即收睇

02/03/2026 16:11

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

