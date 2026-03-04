  • 會員
期貨新聞

04/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數168026張，增19185張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為168026張，較前增19185張；若計入其他月份的未平倉合約，總數178578張，增19717張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/03(二)1680261918517857819717
02/03(一)1488411561815886115936
27/02(五)13322328142925370
26/02(四)1331951670614255516682
25/02(三)37047-29426162920-4742

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/03(二)504801266564321484
02/03(一)492144641549484816
27/02(五)44573-98750132-728
26/02(四)455604115508604051
25/02(三)6581-8635533901230

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》

