恒指期貨現貨月份未平倉合約總數168026張，增19185張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為168026張，較前增19185張；若計入其他月份的未平倉合約，總數178578張，增19717張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/03(二)
|168026
|19185
|178578
|19717
|02/03(一)
|148841
|15618
|158861
|15936
|27/02(五)
|133223
|28
|142925
|370
|26/02(四)
|133195
|16706
|142555
|16682
|25/02(三)
|37047
|-29426
|162920
|-4742
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/03(二)
|50480
|1266
|56432
|1484
|02/03(一)
|49214
|4641
|54948
|4816
|27/02(五)
|44573
|-987
|50132
|-728
|26/02(四)
|45560
|4115
|50860
|4051
|25/02(三)
|6581
|-8635
|53390
|1230
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
