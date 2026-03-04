恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數270301張增逾三萬四張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為270301張，較前增34091張；若計入其他月份的未平倉合約，總數298513張，增34645張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/03(二)
|270301
|34091
|298513
|34645
|02/03(一)
|236210
|11643
|263868
|13880
|27/02(五)
|224567
|319
|249988
|2383
|26/02(四)
|224248
|43706
|247605
|44173
|25/02(三)
|39066
|-46221
|242498
|-7629
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/03(二)
|75473
|7694
|98256
|8142
|02/03(一)
|67779
|1687
|90114
|3172
|27/02(五)
|66092
|1416
|86942
|3500
|26/02(四)
|64676
|-2566
|83442
|-3883
|25/02(三)
|13918
|-11403
|101243
|-4405
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
