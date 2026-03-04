  • 會員
04/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數270301張增逾三萬四張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為270301張，較前增34091張；若計入其他月份的未平倉合約，總數298513張，增34645張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/03(二)2703013409129851334645
02/03(一)2362101164326386813880
27/02(五)2245673192499882383
26/02(四)2242484370624760544173
25/02(三)39066-46221242498-7629

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/03(二)754737694982568142
02/03(一)677791687901143172
27/02(五)660921416869423500
26/02(四)64676-256683442-3883
25/02(三)13918-11403101243-4405

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》

