  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

05/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數222877張減8134張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為222877張，較前減8134張；若計入其他月份的未平倉合約，總數268976張，減4216張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/03(三)222877-8134268976-4216
03/03(二)231011374827319211943
02/03(一)22726357682612499345
27/02(五)221495-13588251904-11520
26/02(四)2350831241726342412509

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/03(三)12016318401557434742
03/03(二)118323-16181510015614
02/03(一)119941-6996145387-4162
27/02(五)126937-3263149549-1212
26/02(四)130200-6645150761-6589

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰05/03/2026 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８９４﹒８升１８﹒…

下一篇新聞︰05/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４９３８７張，減逾二萬張

其他
More

05/03/2026 09:15  期指高開４８８點報２５６２０，國指期貨升１３８點報８６１１

05/03/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１５５９５２張，減１２０７４張

04/03/2026 19:42  《再戰明天》中國召開全國人大會議，京東系公布業績

04/03/2026 19:41  《日入而息》中資金融機構傳削中東債務資產敞口防風險，新世界與黑石注資談判傳遇阻

04/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５２１０點，升７８點，低水３９點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】李強：地緣政治風險持續上升，供強需弱矛盾突出

05/03/2026 09:24

聚焦兩會2026

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區