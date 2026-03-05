  • 會員
期貨新聞

05/03/2026 09:15

期指高開488點報25620，國指期貨升138點報8611

　　期指高開488點報25620，國指期貨高開138點報8611，科指期貨高開104點報4922。
《經濟通通訊社5日專訊》

