期貨新聞

06/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數147975張，減7977張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為147975張，較前減7977張；若計入其他月份的未平倉合約，總數161324張，減7664張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/03(四)147975-7977161324-7664
04/03(三)155952-12074168988-9590
03/03(二)1680261918517857819717
02/03(一)1488411561815886115936
27/02(五)13322328142925370

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/03(四)40609-761947255-7172
04/03(三)48228-225254427-2005
03/03(二)504801266564321484
02/03(一)492144641549484816
27/02(五)44573-98750132-728

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》

