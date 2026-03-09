恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231042張，增逾萬六張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(6日)共為231042張，較前增16404張；若計入其他月份的未平倉合約，總數278701張，增16984張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/03(五)
|231042
|16404
|278701
|16984
|05/03(四)
|214638
|-8239
|261717
|-7259
|04/03(三)
|222877
|-8134
|268976
|-4216
|03/03(二)
|231011
|3748
|273192
|11943
|02/03(一)
|227263
|5768
|261249
|9345
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/03(五)
|137972
|11318
|175054
|12089
|05/03(四)
|126654
|6491
|162965
|7222
|04/03(三)
|120163
|1840
|155743
|4742
|03/03(二)
|118323
|-1618
|151001
|5614
|02/03(一)
|119941
|-6996
|145387
|-4162
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇