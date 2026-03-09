  • 會員
期貨新聞

09/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231042張，增逾萬六張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(6日)共為231042張，較前增16404張；若計入其他月份的未平倉合約，總數278701張，增16984張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/03(五)2310421640427870116984
05/03(四)214638-8239261717-7259
04/03(三)222877-8134268976-4216
03/03(二)231011374827319211943
02/03(一)22726357682612499345

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/03(五)1379721131817505412089
05/03(四)12665464911629657222
04/03(三)12016318401557434742
03/03(二)118323-16181510015614
02/03(一)119941-6996145387-4162

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良

