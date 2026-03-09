即月期指最後交易價25267跌324點，低水141點

即月期指最後交易價25267，跌324點，低水141點，暫成交146876張。即月國指期貨最後交易價8554，跌44點，低水27點，暫成交155151張。另外，即月科指期貨最後交易價4929，跌5點，低水13點，暫成交187925張。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/03/2026 16:31
即月期指最後交易價25267，跌324點，低水141點，暫成交146876張。即月國指期貨最後交易價8554，跌44點，低水27點，暫成交155151張。另外，即月科指期貨最後交易價4929，跌5點，低水13點，暫成交187925張。
《經濟通通訊社9日專訊》
