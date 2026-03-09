《日入而息》恒指跌348點北水撐市淨流入創紀錄，據報中東局勢使亞洲超級富豪重新考慮迪拜投資

溫氏股份表示暫無港股上市需求

埃斯頓(02715)首掛平開開報15.36元，超購僅19倍暗盤虧損252元；埃斯頓H股首掛收低逾16%，下限定價每手蝕492元

兆威機電(02692)首掛開報78元較招股價高逾9%，超購千五倍每手賺672元

據報泡泡瑪特(09992)將於加州開設美國區域總部

文遠知行(00800)與吉利遠程深化合作，今年交付2000輛Robotaxi GXR

圖達通(02665)獲納入滬港通及深港通下港股通標的證券名單

騰訊(00700)傳參與派拉蒙收購華納兄弟交易，擬投資數億美元；據報研發「QClaw」，可一鍵部署OpenClaw、關聯微信和QQ；騰訊版「小龍蝦」WorkBuddy正式上線，定位全場景職場助手

合景泰富(01813)香港法院清盤呈請聆訊押後至6月22日

優樂賽共享(02649)首掛較招股價低近32%，超購五千倍每手仍蝕1750元；優樂賽共享首掛全日捱沽收低近44%，超購五千倍每手蝕2400元

恒基一部周日沽10伙壹沐單位，3月首8天累套現逾2億

新世界(00017)尖沙咀瑧玥本周三盡推64伙，入場價由408.6萬元起

華懋尖沙咀瑜意加推68伙，入場價由551.53萬起

啟境汽車首款智能獵裝車命名GT7，將於3月17日正式發布

小米(01810)啟動2026屆春季校園招聘，涉及芯片、算法等20餘類崗位

東江集團(02283)指2028年收入目標為50億元，集團改革獲得客戶正面反應

據報愛爾眼科計劃赴港上市

滙豐App推出整合存摺儲蓄戶口服務

綜合環保集團(00923)附屬將租用上水珍寶廣場地下B1至B23號單位

保利置業集團(00119)向一位少數股東提供貸款

勝宏科技擬來港第二上市，最快4月招股集資156億

聯眾(06899)正式進入清盤程序及委任兩名清盤人，續停牌

復宏漢霖(02696)注射用HLX316實體瘤患者1期臨床試驗在內地獲批

兆威機電(02692)建議聘任安永為2025年度境外核數師

中國環境資源(01130)執行董事梁廣才已於本月6日辭世

科倫博泰生物(06990)治療皮炎藥物臨床試驗申請獲國家藥監局批准

聯邦制藥(03933)集團產品德谷胰島素注射液獲批上市

聲通科技(02495)延長根據一般授權發行新H股的最後截止日期

復宏漢霖(02696)治療實體瘤藥物臨床試驗申請獲國家藥監局批准

證監會點名瑞豐動力(02025)股權高度集中

美格智能(03268)暗盤報29.16元，高招股價逾1%

傳張耀堂出任上商CEO，上商稱不評論市場傳聞，將於適當時候發布正式公告

和鉑醫藥(02142)TSLP及SKB575新藥臨床試驗申請已獲中國國家藥品監督管理局批准

恒生指數公司表示摯達科技(02650)因不符合南向互聯互通資格，因此從多個港股通指數中剔除

泡泡瑪特(09992)起訴拓竹科技侵權案，據報雙方高層正尋求和解