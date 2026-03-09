《日入而息》恒指跌348點北水撐市淨流入創紀錄，據報中東局勢使亞洲超級富豪重新考慮迪拜投資

|據報中東局勢使亞洲超級富豪重新考慮迪拜投資
|中方回應伊朗宣布新任最高領袖：伊方基於本國憲法作出的決定
|按證公司優化安老按揭計劃，首30年年利率降至4厘，實行綠色推廣
|傳張耀堂出任上商CEO，上商稱不評論市場傳聞，將於適當時候發布正式公告
|和電(00215)全年盈轉虧2500萬元，派息5.21仙
|華置(00127)去年虧損收窄至3.9億元，不派末期息
|優樂賽共享(02649)首掛較招股價低近32%，超購五千倍每手仍蝕1750元；優樂賽共享首掛全日捱沽收低近44%，超購五千倍每手蝕2400元
|勝宏科技擬來港第二上市，最快4月招股集資156億
|據報愛爾眼科計劃赴港上市
|騰訊(00700)傳參與派拉蒙收購華納兄弟交易，擬投資數億美元；據報研發「QClaw」，可一鍵部署OpenClaw、關聯微信和QQ；騰訊版「小龍蝦」WorkBuddy正式上線，定位全場景職場助手
|據報泡泡瑪特(09992)將於加州開設美國區域總部
|文遠知行(00800)與吉利遠程深化合作，今年交付2000輛Robotaxi GXR
|中國2月CPI和PPI均創近年最佳，機構表示中東局勢料續提振數據；中國2月CPI同比漲1.3%，PPI跌幅收窄至0.9%，均勝預期；人行485億逆回購利率持平，淨回籠865億
|發改委表示三大油企及同業要做好成品油生產和調運，確保供應穩定
|內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元，近四年最大漲幅
|伊朗戰火反而推跌金價？專家指加息預期蓋過避險需求
|全日372億元北水湧入守護兩萬五，恒指收盤跌幅收窄至348點報25408
|中東衝突未有緩和跡象，滬指跟隨亞股頹勢收跌0.67%
|歐元最新報1.1556/57，日圓最新報158.41/42
|物流機器人公司凱樂士通過上市聆訊，去年首9個月虧損1.35億人幣
|兆威機電(02692)H股首掛曾升12%收市僅升2%，每手帳面賺172元
|AMOLED半導體顯示面板製造商和輝光電通過上市聆訊，去年首9個月虧損13.7億人幣
|順興集團控股(01637)派特別中期股息每股5港仙，涉資2000萬元
|溫氏股份表示暫無港股上市需求
|埃斯頓(02715)首掛平開開報15.36元，超購僅19倍暗盤虧損252元；埃斯頓H股首掛收低逾16%，下限定價每手蝕492元
|兆威機電(02692)首掛開報78元較招股價高逾9%，超購千五倍每手賺672元
|圖達通(02665)獲納入滬港通及深港通下港股通標的證券名單
|合景泰富(01813)香港法院清盤呈請聆訊押後至6月22日
|恒基一部周日沽10伙壹沐單位，3月首8天累套現逾2億
|新世界(00017)尖沙咀瑧玥本周三盡推64伙，入場價由408.6萬元起
|華懋尖沙咀瑜意加推68伙，入場價由551.53萬起
|啟境汽車首款智能獵裝車命名GT7，將於3月17日正式發布
|小米(01810)啟動2026屆春季校園招聘，涉及芯片、算法等20餘類崗位
|東江集團(02283)指2028年收入目標為50億元，集團改革獲得客戶正面反應
|滙豐App推出整合存摺儲蓄戶口服務
|綜合環保集團(00923)附屬將租用上水珍寶廣場地下B1至B23號單位
|保利置業集團(00119)向一位少數股東提供貸款
|聯眾(06899)正式進入清盤程序及委任兩名清盤人，續停牌
|復宏漢霖(02696)注射用HLX316實體瘤患者1期臨床試驗在內地獲批
|兆威機電(02692)建議聘任安永為2025年度境外核數師
|中國環境資源(01130)執行董事梁廣才已於本月6日辭世
|科倫博泰生物(06990)治療皮炎藥物臨床試驗申請獲國家藥監局批准
|聯邦制藥(03933)集團產品德谷胰島素注射液獲批上市
|聲通科技(02495)延長根據一般授權發行新H股的最後截止日期
|復宏漢霖(02696)治療實體瘤藥物臨床試驗申請獲國家藥監局批准
|證監會點名瑞豐動力(02025)股權高度集中
|美格智能(03268)暗盤報29.16元，高招股價逾1%
|和鉑醫藥(02142)TSLP及SKB575新藥臨床試驗申請已獲中國國家藥品監督管理局批准
|恒生指數公司表示摯達科技(02650)因不符合南向互聯互通資格，因此從多個港股通指數中剔除
|泡泡瑪特(09992)起訴拓竹科技侵權案，據報雙方高層正尋求和解
|蔚來(09866)李斌稱超快充再快也無法超越換電速度，頻繁超快充或損車輛安全性
|霸王茶姬宣布正式進入韓國市場，第二季度將開首店
|涉盲盒投訴最高一宗涉額達30萬元，中消協表示警惕概率陷阱
|統計局表示春節錯月疊加消費需求恢復，CPI同比創近三年高；部分行業需求快速增長，PPI同比降幅連縮三個月
|中國中東問題特使翟雋晤海合會秘書長稱共同促和止戰
|梁建章稱建議允許單身女性採用輔助生殖技術，構建生育友好型社會
|OpenClaw爆火，多家「養龍蝦」A股回應業務，順網科技逆市漲7%；火山引擎上線ArkClaw：開箱即用的雲上SaaS版OpenClaw；無錫擬推12條措施支持OpenClaw部署及開發，最高補貼500萬元
|廣東省據報承諾將以人工智能重塑產業格局
|太盟投資集團據報考慮出售雞肉生產商山東鳳祥，潛在估值最高9億美元
|安世荷蘭禁中國區員工使用辦公帳號，中國商務部指挑起新矛盾、破壞企業正常經營
|AI短劇《霍去病》以超低成本電影級質素走紅，三六零周鴻煒為製作平台實控人
|上期所表示2月處理異常交易行為83宗
|機構表示中國首2月進口增速料加快至7.1%，進口增速達6.3%
|丁薛祥稱要加強研究探索行政主導，冀立法會產出更多符中央要求成果
|上交所蔡建春稱去年滬市公司現金分紅額首超2萬億元，結構更合理
|交通運輸部部長劉偉稱C919國產大飛機安全載客超400萬人次
|全國人大會議全體會議今日聽取人大常委會工作報告及「兩高」報告；今年將加強人工智能等領域立法研究
|周世虹稱建議平台推行算法選擇權，嚴禁利用大數據「殺熟」
|施榮懷稱「十五五」是香港轉型升級戰略窗口期，以北部都會區、港深創科園為核心
|最高法報告指整治「內捲式」競爭，審理兩大電商「二選一」案
|梁振英稱香港需提升發展速度對接國家規劃，發揮國際化優勢助力國家軟實力
|深交所沙雁稱做好創業板改革的準備工作
|潘功勝稱人行將實施好適度寬鬆貨幣政策，保持社融條件相對寬鬆
|科技部原部長王志剛稱大批科技創新成果湧現背後是數學、芯片等進步
|羅兵咸前亞太及中國區主席趙柏基稱建議研究試點「新股通」機制
|習近平稱加強黨對軍隊絕對領導，凝心聚力推動國防和軍隊現代化
|農業農村部長韓俊建議居民食物消費中適當減油、增豆、加奶
|堯德中稱中國有望在三至五年後廣泛應用腦機接口技術
|林建岳稱中東局勢致多航班取消，港旅遊業短期影響不大
|台股收跌4.43%，報32110.42點
|伊朗新任最高領袖穆杰塔巴表示曾打兩伊戰爭，對外立場強硬
|伊朗駐華大使表示要能源運輸安全得到保證，美國以色列必須離開
|德國10年期國債期貨跌至2011年7月以來最低水平
|據報再有貨輪標示「中國船東」通過霍爾木茲海峽，至少10艘船效仿
|普徠仕稱若衝突持續避險資產選擇有限，分散投資更顯重要
|華僑銀行表不中國對霍爾木茲海峽長期封鎖敏感度或低於許多亞洲國家
|道富指若伊朗衝突進一步升級，金價3月或再挑戰5500美元
|霍爾木茲海峽續封鎖，紐約及布蘭特期油漲幅擴大
|韓國將實施近30年來首次燃油價格上限
|外交部表示堅決反對日本妄圖在台灣問題上「打擦邊球搞突破」
|日本股市恐慌指數飆升，高盛認為或迎來大幅回調；日本壽險公司2月拋售外債規模創2023年底以來新高
|美2月非農就業人數意外減少9.2萬，減息預期升溫
|普徠仕料聯儲局對經濟數據反應更趨「鴿派」，下半年或減息2至3次
|立法會議員陳家珮逆線駕駛，被判罰款2000元及停牌一個月
|陳茂波稱零售餐飲數據回升顯趨勢，服務出口亦有不錯表現
|黃碧如稱房委會將預留2000個居屋及綠置居單位給宏福苑業主選購
|中原十大屋苑周末錄6宗成交按周跌62.5%，重回單位數；2026-27年私人住宅平均落成量料回落至1.55萬個
|周一鳴稱宏福苑恢復加固工程，引入搜身及現金限制等保安措施
|據報上商提名八達通前CEO張耀堂任行政總裁
|瑰麗酒店集團全球推16周全薪育嬰假，鄭志雯稱支持員工邁向為人父母的重要人生階段
|八達通持續豁免的士司機手續費，派員支援服務站助司機開戶
|銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘
|按證公司優化安老按揭計劃，首30年年利率降至4厘，實行綠色推廣
