恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數251362張，增逾萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為251362張，較前增10556張；若計入其他月份的未平倉合約，總數290578張，增10967張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/03(一)
|251362
|10556
|290578
|10967
|06/03(五)
|240806
|6017
|279611
|9632
|05/03(四)
|234789
|-14598
|269979
|-9413
|04/03(三)
|249387
|-20914
|279392
|-19121
|03/03(二)
|270301
|34091
|298513
|34645
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/03(一)
|85513
|12342
|118588
|15294
|06/03(五)
|73171
|-2383
|103294
|-1322
|05/03(四)
|75554
|-2744
|104616
|2190
|04/03(三)
|78298
|2825
|102426
|4170
|03/03(二)
|75473
|7694
|98256
|8142
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
