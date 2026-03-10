  • 會員
期貨新聞

10/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數251362張，增逾萬張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為251362張，較前增10556張；若計入其他月份的未平倉合約，總數290578張，增10967張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/03(一)2513621055629057810967
06/03(五)24080660172796119632
05/03(四)234789-14598269979-9413
04/03(三)249387-20914279392-19121
03/03(二)2703013409129851334645

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/03(一)855131234211858815294
06/03(五)73171-2383103294-1322
05/03(四)75554-27441046162190
04/03(三)7829828251024264170
03/03(二)754737694982568142

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

