10/03/2026 16:31

即月期指最後交易價25911升644點，低水49點

　　即月期指最後交易價25911，升644點，低水49點，暫成交116215張。即月國指期貨最後交易價8711，升157點，高水1點，暫成交118948張。另外，即月科指期貨最後交易價5057，升128點，低水4點，暫成交165349張。
《經濟通通訊社10日專訊》

