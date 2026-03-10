即月期指最後交易價25911升644點，低水49點

即月期指最後交易價25911，升644點，低水49點，暫成交116215張。即月國指期貨最後交易價8711，升157點，高水1點，暫成交118948張。另外，即月科指期貨最後交易價5057，升128點，低水4點，暫成交165349張。

《經濟通通訊社10日專訊》