即月期指最後交易價25911升644點，低水49點

即月期指最後交易價25911，升644點，低水49點，暫成交116215張。即月國指期貨最後交易價8711，升157點，高水1點，暫成交118948張。另外，即月科指期貨最後交易價5057，升128點，低水4點，暫成交165349張。
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
10/03/2026 16:31
即月期指最後交易價25911，升644點，低水49點，暫成交116215張。即月國指期貨最後交易價8711，升157點，高水1點，暫成交118948張。另外，即月科指期貨最後交易價5057，升128點，低水4點，暫成交165349張。
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
上一篇新聞︰10/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２５９１１升６４４點，成交１１６６９９張
下一篇新聞︰10/03/2026 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８９﹒５跌１１﹒…
10/03/2026 17:32 《外圍焦點》美國公布成屋銷售
10/03/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５９５４點，升４３點，低水６點
10/03/2026 09:15 期指高開３９９點報２５６６６，國指期貨升１４２點報８６９６
10/03/2026 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８６﹒２５跌１４…
10/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８２１７張減逾二萬二張
新聞
股票
美股N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF